Президент "Барселоны" жестко высказался о ситуации с Мориба

Теги барселонаилайш морибажоан лапорта

Президент "Барселоны" жестко высказался о ситуации с Мориба

Фото: инстаграм Илайша Мориба/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о ситуации с полузащитником Илайшем Мориба, который не может договориться с клубом о продлении контракта из-за разногласия в финансовом вопросе.

"Мне жаль, что Мориба не понимает, сколько для него сделал клуб. Подобное отношение является неприемлемым. Если он не продлит контракт, то мы рассмотрим другие варианты", — приводит слова Лапорты Marca.

Ранее сообщалось, что Мориба не устраивает предложение каталонского клуба в размере трех миллионов евро в год. По некоторым данным, английские клубы готовы платить хавбеку в два раза больше.

18-летний Мориба является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонцев 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" представила Эмерсона.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Байер" вернулся к переговорам по Азмуну

"Байер" вернулся к переговорам по Азмуну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов