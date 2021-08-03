Президент "Барселоны" жестко высказался о ситуации с Мориба

Фото: инстаграм Илайша Мориба/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о ситуации с полузащитником Илайшем Мориба, который не может договориться с клубом о продлении контракта из-за разногласия в финансовом вопросе.

"Мне жаль, что Мориба не понимает, сколько для него сделал клуб. Подобное отношение является неприемлемым. Если он не продлит контракт, то мы рассмотрим другие варианты", — приводит слова Лапорты Marca.

Ранее сообщалось, что Мориба не устраивает предложение каталонского клуба в размере трех миллионов евро в год. По некоторым данным, английские клубы готовы платить хавбеку в два раза больше.

18-летний Мориба является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонцев 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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