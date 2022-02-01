Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о преступлениях прошлого правления

Фото: скриншот с трансляции на сайте "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о финансовых мошенничествах прошлого правление каталонского клуба во главе Жозепом Бартомеу.

"Мы хотели проанализировать финансовую ситуацию в клубе, чтобы понять, какие ресурсы есть у нас в распоряжении, и поэтому запросили экспертизу сомнительных операций.

Были выявлены безосновательные, недобросовестные и несоразмерные расходы. Это подтверждает недобросовестное ведение бюджета клуба, а также не исключает обогащение тех, кто к этому причастен.

Все собранные нами сведения и доказательства уже переданы в прокуратуру. У них есть все материалы с неопровержимыми фактами.

Мы поступаем так, потому что сосьос имеют право знать, что именно привело к столь плачевному финансовому состоянию клуба", – сказал Лапорта.

Также в очередной раз одним из руководителей было упомянуто, что у "Барселоны" сейчас долг размером в 1.5 миллиарда и что для восстановления клуба понадобиться 2 года.

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