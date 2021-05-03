Президент "Барсы" высказался по поводу гонки за чемпионство в Ла Лиге

Фото: твиттер Жоана Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу победы его команды в чемпионате Испании.

"Перед игрой с "Валенсией" я уже говорил, что мы уверены в победе в Ла Лиге, если победим в пяти оставшихся матчах. Теперь их осталось уже не пять, а четыре. Если мы победим в них, то возьмем трофей. Я верю в команду", – приводит слова Лапорты Marca.

"Барселона" идет на третьем месте чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с "Реалом" (74), однако проигрывает "сливочным" по личным встречам. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет два очка.

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