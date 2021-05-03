Президент "Барсы" высказался по поводу гонки за чемпионство в Ла Лиге
Фото: твиттер Жоана Лапорты/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу победы его команды в чемпионате Испании.
"Перед игрой с "Валенсией" я уже говорил, что мы уверены в победе в Ла Лиге, если победим в пяти оставшихся матчах. Теперь их осталось уже не пять, а четыре. Если мы победим в них, то возьмем трофей. Я верю в команду", – приводит слова Лапорты Marca.
"Барселона" идет на третьем месте чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с "Реалом" (74), однако проигрывает "сливочным" по личным встречам. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14