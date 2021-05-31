Президент баскетбольной Евролиги высказался о Суперлиге

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу высказался о ситуации вокруг европейской Суперлиги.

"Международные федерации уже 20 лет говорят нам, что мы им не нравимся. Так что я не боюсь, что в баскетболе будет такая же реакция, как в футболе на создание Суперлиги.

Мы неоднократно встречались с футбольными клубами и делились своим опытом. Это происходило в самых разных форматах – и индивидуально, и группами. Не нужно забывать, что некоторые участники Евролиги – это также большие футбольные клубы.

Прежде всего, я не думаю, что решения, которые работают в одних условиях, будут непременно работать в других условиях. Очевидно, что условия европейского футбола сильно отличаются от баскетбола. И здесь дело не в масштабах бизнеса (это как бы очевидно), а в том, как продаются права на футбол. Потенциал многих национальных лиг в футболе никаким образом нельзя сопоставить с продажей прав на национальные лиги в баскетболе.

Поэтому я понятия не имею, как бы вел себя, если бы работал в футболе.

Но что интересно по поводу Суперлиги, так это то, что этот вопрос поднимается каждые пять лет, и каждый раз его снимают без какого-либо реального обсуждения, мы не слышим никаких аргументов. И это все время объясняется тем, что вот так устроены традиции европейского спорта, они универсальны, менять ничего нельзя. И все. Обсуждение закрыто. И если вы посмотрите внимательно, то как раз те, кто рассуждают об этих традициях, не особенно-то им следуют. Думаю, что кому-то стоит обратить на это внимание. При этом за последние десять лет ценности вот этих больших организаций вызывают сплошные вопросы.

Они нам говорят, что нельзя менять традиции, устоявшиеся в послевоенной Европе. Это тоже интересно. Область, в которой мы работаем (а это не баскетбол, а сфера развлечений в целом), очень сильно меняется последнее время, и единственное, что остается неизменным – это спорт. Рано или поздно этот вопрос придется обсуждать, хотят они этого или нет", – сказал Бертомеу.

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