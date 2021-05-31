Президент баскетбольной Евролиги высказался о Суперлиге
Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу высказался о ситуации вокруг европейской Суперлиги.
"Международные федерации уже 20 лет говорят нам, что мы им не нравимся. Так что я не боюсь, что в баскетболе будет такая же реакция, как в футболе на создание Суперлиги.
Мы неоднократно встречались с футбольными клубами и делились своим опытом. Это происходило в самых разных форматах – и индивидуально, и группами. Не нужно забывать, что некоторые участники Евролиги – это также большие футбольные клубы.
Прежде всего, я не думаю, что решения, которые работают в одних условиях, будут непременно работать в других условиях. Очевидно, что условия европейского футбола сильно отличаются от баскетбола. И здесь дело не в масштабах бизнеса (это как бы очевидно), а в том, как продаются права на футбол. Потенциал многих национальных лиг в футболе никаким образом нельзя сопоставить с продажей прав на национальные лиги в баскетболе.
Поэтому я понятия не имею, как бы вел себя, если бы работал в футболе.
Но что интересно по поводу Суперлиги, так это то, что этот вопрос поднимается каждые пять лет, и каждый раз его снимают без какого-либо реального обсуждения, мы не слышим никаких аргументов. И это все время объясняется тем, что вот так устроены традиции европейского спорта, они универсальны, менять ничего нельзя. И все. Обсуждение закрыто. И если вы посмотрите внимательно, то как раз те, кто рассуждают об этих традициях, не особенно-то им следуют. Думаю, что кому-то стоит обратить на это внимание. При этом за последние десять лет ценности вот этих больших организаций вызывают сплошные вопросы.
Они нам говорят, что нельзя менять традиции, устоявшиеся в послевоенной Европе. Это тоже интересно. Область, в которой мы работаем (а это не баскетбол, а сфера развлечений в целом), очень сильно меняется последнее время, и единственное, что остается неизменным – это спорт. Рано или поздно этот вопрос придется обсуждать, хотят они этого или нет", – сказал Бертомеу.
Также не пропустите: В УЕФА прокомментировали обращение Суперлиги в суд ЕС. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зинченко высказался после поражения в финале Лиги чемпионов
-
Президент баскетбольной Евролиги высказался о Суперлиге
-
Агуэро высказался о будущем Месси
-
Черчесов высказался о Левандовски
-
Сборная Испании обыграла сборную Хорватии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
-
Сборная Голландии обыграла Франции и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
-
"Сочи" подписал Терехова из "Оренбурга"
-
Де Йонг высказался о будущем Месси
-
Фикайо Томори близок к переходу в "Милан"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать трех топ-футболистов
-
1
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов
-
Азар сделал заявление касательно своего будущего
-
1
Назван лучший футболист минувшего сезона Серии А
-
Агуэро прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
Заболотный рассказал, в ворота каких клубов не будет праздновать голы
-
Три футболиста "Манчестер Сити" недовольны своим положением в клубе
-
2
Роналду - лучший форвард минувшего сезона Серии А
-
В УЕФА прокомментировали обращение Суперлиги в суд ЕС
-
"Динамо" сделало запрос по трансферу защитника "Милана"
-
Глава "Уфы" показал откровенную фотосессию с хоккейной красавицей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18