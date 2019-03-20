Президент "Баварии" анонсировал огромные траты на трансферы
Президент "Баварии" Ули Хенесс намерен вложить большие средства на новичков.
"Мы работаем над омоложением состава. "Бавария" потратит на трансферы рекордные суммы. Футбол подвластен деньгам, однако только от футболистов зависят успехи на поле", - приводит слова Хенесса Bulinews.
После 26 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, но при этом имеет одинаковое количество очков с дортмундской "Боруссией".
В 1/4 финала Кубка Германии "Баварию" ожидает игра с "Хайденхаймом". В Лиге Чемпионов мюнхенский клуб завершил борьбу, уступив "Ливерпулю" в 1/8 финала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13