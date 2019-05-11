Президент "Баварии" был недоволен решением арбитра отменить гол в ворота "Лейпцига"

Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал эпизод с отмененным голом в ворота "Лейпцига" (0:0) в матче 33-го тура бундеслиги.

Напомним, в начале второго тайм судья отметил забитый мяч Леона Горетцки из-за офсайда после просмотра VAR.

"Так называемый офсайд - это анекдот года. VAR нужен для того, чтобы отслеживать неправильные решения, а этот эпизод не был таким. Футболисты были на одной линии", - сказал Хенесс.

Сегодня, 11 мая, "Бавария" в случае победы в матче этого тура огла досрочно оформить чемпионство.

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