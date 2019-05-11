Президент "Баварии" был недоволен решением арбитра отменить гол в ворота "Лейпцига"
Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал эпизод с отмененным голом в ворота "Лейпцига" (0:0) в матче 33-го тура бундеслиги.
Напомним, в начале второго тайм судья отметил забитый мяч Леона Горетцки из-за офсайда после просмотра VAR.
"Так называемый офсайд - это анекдот года. VAR нужен для того, чтобы отслеживать неправильные решения, а этот эпизод не был таким. Футболисты были на одной линии", - сказал Хенесс.
Сегодня, 11 мая, "Бавария" в случае победы в матче этого тура огла досрочно оформить чемпионство.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19