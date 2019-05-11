Президент "Баварии" был недоволен решением арбитра отменить гол в ворота "Лейпцига"

Теги бавария мюнхенрб лейпциг

Президент "Баварии" был недоволен решением арбитра отменить гол в ворота "Лейпцига"

Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал эпизод с отмененным голом в ворота "Лейпцига" (0:0) в матче 33-го тура бундеслиги.

Напомним, в начале второго тайм судья отметил забитый мяч Леона Горетцки из-за офсайда после просмотра VAR.

"Так называемый офсайд - это анекдот года. VAR нужен для того, чтобы отслеживать неправильные решения, а этот эпизод не был таким. Футболисты были на одной линии", - сказал Хенесс.

Сегодня, 11 мая, "Бавария" в случае победы в матче этого тура огла досрочно оформить чемпионство.

Не пропустите:  "Бавария" не смогла обыграть "Лейпциг", а дортмундская "Боруссия" переиграла "Фортуну"| http://soccernews.ru 
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Давид Де Хеа этим летом может перейти в ПСЖ

Давид Де Хеа этим летом может перейти в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 33 75
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 73
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 33 55
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 33 55
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 54
7 Вольфсбург Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 33 50
10 Герта Герта 33 43
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 33 41
12 Майнц 05 Майнц 05 32 37
13 Фрайбург Фрайбург 33 33
14 Аугсбург Аугсбург 33 32
15 Шальке Шальке 33 32
16 Штутгарт Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 Ганновер 96 33 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 33 19
Полная таблица

топ-5 тегов