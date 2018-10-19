Президент "Баварии" громко высказался об уходе Берната

Президент "Баварии" Ули Хенесс громко высказался об уходе из клуба испанского защитника Хуана Берната.

"Во-первых, он не был важным игроком. А, во-вторых, вспомните как в прошлом году Бернат чуть собственными руками не выбил нас из Лиги Чемпионов в матче с "Севильей". Тогда мы и решили его продать" - сказал Хенесс.

25-летний Бернат выступал за "Баварию" с 2014 по 2018 год, а прошлым летом перебрался в ПСЖ за 15 миллионов евро.

В этом сезоне фулбек сыграл за парижан 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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