Президент "Баварии": "Гвардиола не смог сделать перестройку"

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Президент "Баварии": "Гвардиола не смог сделать перестройку"

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал о перестройке в мюнхенской команде на фоне смены поколений.

"Анчелотти - великолепный тренер. Его успехи говорят сами за себя. Сейчас у нас в команде перестройка. Гвардиола не сделал этого. И теперь это задача Карло. Если ему удастся интегрировать в команду пару молодых игроков, будет очень здорово. Мы хотим стать чемпионами Германии. Всё остальное - вишенка на торте" - цитирует Хенесса Sport Bild.

Напомним, что в прошлом сезоне, который стал дебютным для Анчелотти у руля "Баварии", "Рекордмастер" стали чемпионами Германии.

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