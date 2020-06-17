Президент "Баварии" Херберт Хайнер высказался о чемпионстве
Президент "Баварии" Херберт Хайнер прокомментировал победный матч команды над "Вердером" (1:0). По итогам этой встречи команда в восьмой раз подряд стала чемпионом.
"Восьмое чемпионство "Баварии" подряд - это невероятный момент, особенно если учесть обстоятельства.
Мы очень рады и гордимся, в эти необычные времена "Бавария" показала, на что способна. Мы написали еще одну главу нашей истории. Поздравляю команду, главного тренера Ханси Флика и его помощников всем сердцем", - сказал функционер.
За 2 тура до конца чемпионата Германии "Бавария", набрав 73 балла, стала чемпионом страны в 8-й раз подряд. "Вердер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Мюнхенский клуб выиграл титул в рекордный 30-й раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|5
|Байер Леверкузен
|31
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Фрайбург
|32
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|43
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|31
|35
|14
|Аугсбург
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20