Президент "Баварии" Херберт Хайнер высказался о чемпионстве

Президент "Баварии" Херберт Хайнер прокомментировал победный матч команды над "Вердером" (1:0). По итогам этой встречи команда в восьмой раз подряд стала чемпионом.

"Восьмое чемпионство "Баварии" подряд - это невероятный момент, особенно если учесть обстоятельства.

Мы очень рады и гордимся, в эти необычные времена "Бавария" показала, на что способна. Мы написали еще одну главу нашей истории. Поздравляю команду, главного тренера Ханси Флика и его помощников всем сердцем", - сказал функционер.

За 2 тура до конца чемпионата Германии "Бавария", набрав 73 балла, стала чемпионом страны в 8-й раз подряд. "Вердер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Мюнхенский клуб выиграл титул в рекордный 30-й раз.

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