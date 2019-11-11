Президент "Баварии": "Игроки требовали ухода Ковача"
Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал одну из причин увольнения Нико Ковача с поста главного тренера мюнхенской команды.
"Безусловно в команде были игроки, которые требовали ухода Ковача. Поэтому руководство отреагировало соответственно", - цитирует Хенесса ZDF.
Напомним, что Ковача отправили в отставку 3 ноября на следующий день после разгромного поражения от "Айнтрахта" со счётом 1:5.
Сейчас обязанности главного тренера "Баварии" исполняет Ханс-Дитер Флик. Не исключено, что он продолжит работать с командой до конца сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
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|19
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|Байер Леверкузен
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
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|17
|10
|Вольфсбург
|11
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|Унион Берлин
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|Герта
|11
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|11
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|14
|Вердер Бремен
|11
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|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
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|Кельн
|11
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|Падерборн
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