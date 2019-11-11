Президент "Баварии": "Игроки требовали ухода Ковача"

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал одну из причин увольнения Нико Ковача с поста главного тренера мюнхенской команды.

"Безусловно в команде были игроки, которые требовали ухода Ковача. Поэтому руководство отреагировало соответственно", - цитирует Хенесса ZDF.

Напомним, что Ковача отправили в отставку 3 ноября на следующий день после разгромного поражения от "Айнтрахта" со счётом 1:5.

Сейчас обязанности главного тренера "Баварии" исполняет Ханс-Дитер Флик. Не исключено, что он продолжит работать с командой до конца сезона.

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