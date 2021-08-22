Президент "Баварии" недоумевает от трансферов ПСЖ

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер высказал свое недоумение от большого количества трансферов "Пари Сен-Жермен" этим летом.

Напомним, что парижане на правах свободного агента подписали Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Джорджиньо Вейналдума, а также за 60 миллионов евро приобрели Ашрафа Хакими.

"Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как ПСЖ сейчас обновляет состав, мы очень внимательно изучим, как это соотносится с правилами УЕФА.

Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о ПСЖ, но они уже сделали много трансферов.

Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма", – сказал функционер.

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