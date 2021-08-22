Президент "Баварии" недоумевает от трансферов ПСЖ

Теги псжбавария мюнхентрансферы

Президент "Баварии" недоумевает от трансферов ПСЖФото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер высказал свое недоумение от большого количества трансферов "Пари Сен-Жермен" этим летом.

Напомним, что парижане на правах свободного агента подписали Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Джорджиньо Вейналдума, а также за 60 миллионов евро приобрели Ашрафа Хакими.

"Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как ПСЖ сейчас обновляет состав, мы очень внимательно изучим, как это соотносится с правилами УЕФА.

Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о ПСЖ, но они уже сделали много трансферов.

Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма", – сказал функционер.

Также не пропустите: Соболев прокомментировал ситуацию в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Смолова принес победу "Локомотиву" над "Краснодаром"

Дубль Смолова принес победу "Локомотиву" над "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов