Президент "Баварии" о травме Сане: "Спросите у англичан. Не хотим никого вводить в заблуждение"

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, что думает о хавбеке "Манчестер Юнайтед" Лерое Сане.

Ранее сообщалось, что 23-летнего немца подозрение на разрыв крестообразных связок.

"Спросите у англичан. Не хотим никого вводить в заблуждение. Только факты", - сказал Хенесс.

Ранее стало известно, что "Бавария" близка к покупке Сане за 110 миллионов евро. Мюнхенский клуб уже согласовал с игроком условия личного контракта с зарплатой в 18 миллионов евро в год. Однако теперь "ротен", вероятно, отменят сделку.

Напомним, 2 августа 2016 года Сане стал игроком "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро. На тот момент он стал самым дорогим футболистом в мире.

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