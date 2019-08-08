Президент "Баварии" о травме Сане: "Спросите у англичан. Не хотим никого вводить в заблуждение"
Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, что думает о хавбеке "Манчестер Юнайтед" Лерое Сане.
Ранее сообщалось, что 23-летнего немца подозрение на разрыв крестообразных связок.
"Спросите у англичан. Не хотим никого вводить в заблуждение. Только факты", - сказал Хенесс.
Ранее стало известно, что "Бавария" близка к покупке Сане за 110 миллионов евро. Мюнхенский клуб уже согласовал с игроком условия личного контракта с зарплатой в 18 миллионов евро в год. Однако теперь "ротен", вероятно, отменят сделку.
Напомним, 2 августа 2016 года Сане стал игроком "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро. На тот момент он стал самым дорогим футболистом в мире.
Не пропустите: СМИ узнали предварительный диагноз Лероя Сане
опрос
главное
-
Официально: Заболотный покинул "Зенит"
-
СМИ: Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи"
-
"Ростов" по итогам июля РПЛ стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом
-
Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров
-
"Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах
Лента новостей
-
Манджукич этим летом в "Манчестер Юнайтед" не перейдет
-
2
Президент "Баварии" о травме Сане: "Спросите у англичан. Не хотим никого вводить в заблуждение"
-
"Тамбов" и полузащитник Секу Думбия расторгли трудовые соглашения
-
1
Уткин: "Друзья мои, я не планирую возвращаться к комментаторской деятельности"
-
Экс-защитник "Спартака" Рохо может перейти в "Эвертон"
-
Кэрролл возвращается в "Ньюкасл"
-
Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесен на 18 августа
-
Генеральный директор "Зенита" прокомментировал уход Заболотного из клуба
-
1
Павлюченко заявил, что не рассчитывает на победу "Спартака" в матче с "Туном"
-
Официально: Заболотный покинул "Зенит"
-
СМИ: Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи"
-
"Ростов" по итогам июля РПЛ стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом
-
Жезус отстранен от матчей сборной Бразилии за инцидент в финале Кубка Америки
-
Джеко просит "Рому" отпустить его в "Интер"
-
1
Кроос рассказал, как чуть не перешел в "Манчестер Юнайтед"
-
1
В "Барселоне" уверены, что ПСЖ хочет продать Неймара в "Реал"
-
Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров
-
"Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах
-
"Интер" близок к подписанию троих топ-футболистов
-
"Вулверхэмптон" согласовал переход хавбека "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19