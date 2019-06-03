Президент "Баварии" оценил вероятность трансфера Сане
Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал информацию о возможном трансфере вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в мюнхенский клуб.
"К этому трансферу нужно относиться с небольшим скептицизмом. Маловероятно, что он будет совершён. Проблема в сумме, она безумна", - цитирует Хенесса Kicker.
Ранее сообщалось, что "Бавария" предлагала за Сане 80 миллионов евро, но "Сити" ответил отказом.
23-летний немец в минувшем сезоне сыграл за "горожан" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
Не пропустите: "Бавария" определилась с ценой на Боатенга. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Президент "Баварии" оценил вероятность трансфера Сане
-
"Арсенал" и ещё три клуба ведут борьбу за форварда "Леганеса"
-
Гризманн не знает, где продолжит карьеру
-
В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря
-
СМИ узнали, какую должность займёт Паоло Мальдини в "Милане"
-
Система VAR будет использоваться на матчах финального турнира Лиги Наций
-
"Зенит" намерен усилиться хавбеком "Штутгарта"
-
"Рома" хочет купить игрока сборной Бразилии
-
Экс-игрок "Спартака" забил с центра поля в матче ПФЛ
-
Иван Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018
-
"Бока Хуниорс" нацелился на лидера "Севильи"
-
Натхо не исключил возвращение в ЦСКА
-
Балотелли готов перейти в "Парму"
-
1
"Ливерпуль" готовит новый контракт для Клоппа
-
Ибрагимович забил шедевральный гол в матче МЛС
-
Александр Глеб стал свободным агентом
-
Стало известно, сколько болельщиков пришло на чемпионский парад "Ливерпуля"
-
"Верона" вернулась в Серию А
-
"Реал" определился с размером предложения по Эриксену
-
Главные новости дня: 2 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16