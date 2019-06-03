Президент "Баварии" оценил вероятность трансфера Сане

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Президент "Баварии" оценил вероятность трансфера Сане

Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал информацию о возможном трансфере вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в мюнхенский клуб.

"К этому трансферу нужно относиться с небольшим скептицизмом. Маловероятно, что он будет совершён. Проблема в сумме, она безумна", - цитирует Хенесса Kicker.

Ранее сообщалось, что "Бавария" предлагала за Сане 80 миллионов евро, но "Сити" ответил отказом.

23-летний немец в минувшем сезоне сыграл за "горожан" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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