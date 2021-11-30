Президент "Баварии" отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"
Президент мюнхенской "Баварии" Херберт Хайнер дал комментарий по поводу поражения Роберта Левандовски в гонке за "Золотым мячом"-2021.
Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил в голосовании поляка на 33 балла.
"Бавария" поздравляет Месси. Но в то же время мы гордимся Левандовски. Он заслуживал стать четвёртым игроком в истории нашего клуба, взявшим "Золотой мяч", после Герда Мюллера, Франца Беккенбауэра и Карла-Хайнца Румменигге.
Роберт - один из величайших футболистов не только "Баварии", но и всего мирового футбола. То, что его признали лучшим нападающим, вполне заслужено, учитывая количество его голов за последние два года", - приводит слова Хайнера Bayern & Germany.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20