Президент "Баварии" отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"

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Президент мюнхенской "Баварии" Херберт Хайнер дал комментарий по поводу поражения Роберта Левандовски в гонке за "Золотым мячом"-2021.

Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил в голосовании поляка на 33 балла.

"Бавария" поздравляет Месси. Но в то же время мы гордимся Левандовски. Он заслуживал стать четвёртым игроком в истории нашего клуба, взявшим "Золотой мяч", после Герда Мюллера, Франца Беккенбауэра и Карла-Хайнца Румменигге.

Роберт - один из величайших футболистов не только "Баварии", но и всего мирового футбола. То, что его признали лучшим нападающим, вполне заслужено, учитывая количество его голов за последние два года", - приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

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