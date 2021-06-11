Президент "Баварии" отреагировал на слухи о возможном уходе Левандовски

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Президент "Баварии" отреагировал на слухи о возможном уходе Левандовски

Фото сайт "Баварии"

Президент "Баварии" Херберт Хайнер опроверг информацию, что нападающий Роберт Левандовски может покинуть мюнхенский клуб.

"Роберт - лучший форвард мира. У него ещё два года по контракту с клубом. И я не исключаю, что он останется в "Баварии" и после этого", - сказал Хайнер.

Ранее сообщалось, что звёздный поляк хочет получить новый вызов в карьере. За ситуацией с его будущим следят "Реал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

32-летний Левандовски в минувшем сезоне забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах за "Баварию". 

Не пропустите: Коман хотел бы остаться в "Баварии". | http://soccernews.ru
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