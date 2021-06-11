Президент "Баварии" отреагировал на слухи о возможном уходе Левандовски
Фото сайт "Баварии"
Президент "Баварии" Херберт Хайнер опроверг информацию, что нападающий Роберт Левандовски может покинуть мюнхенский клуб.
"Роберт - лучший форвард мира. У него ещё два года по контракту с клубом. И я не исключаю, что он останется в "Баварии" и после этого", - сказал Хайнер.
Ранее сообщалось, что звёздный поляк хочет получить новый вызов в карьере. За ситуацией с его будущим следят "Реал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
32-летний Левандовски в минувшем сезоне забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах за "Баварию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20