Президент "Баварии" отрицает интерес к Холанду

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Президент "Баварии" отрицает интерес к Холанду Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился мнением о возможном трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Такой вопрос перед нами не стоит. У нас есть Роберт Левандовски, признанный лучшим игроком мира и забивающий в каждом сезоне больше голов, чем кто-либо", - приводит слова президента Bayern & Germany.

В этом сезоне на счету Левандовски 13 голов и один ассист в 10 играх. Холанд провел 8 матчей, в которых отметился 11 голами и тремя ассистами.

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