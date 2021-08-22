Президент "Баварии" поделился мнением о Левандовски и Холанде
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер высказался о нападающем Роберте Левандовски и возможном трансфере форварде "Боруссии" Дортмунд Эрлина Холанда.
"У нас есть лучший нападающий и игрок мира Роберт Левандовски. Он гарант наших голов. У него еще два года по контракту. Надеюсь, что он останется в клубе на больший срок.
Холанд — отличный футболист, это всегда можно увидеть. Но мы очень довольны Робертом. Я вполне могу представить, что мы продлим контракт, но об этом еще рано говорить", — цитирует Хайнера Bild.
Ранее сообщалось, что поляк хочет покинуть "Баварию" в ближайшие пару лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20