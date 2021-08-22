Президент "Баварии" поделился мнением о Левандовски и Холанде

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер высказался о нападающем Роберте Левандовски и возможном трансфере форварде "Боруссии" Дортмунд Эрлина Холанда.

"У нас есть лучший нападающий и игрок мира Роберт Левандовски. Он гарант наших голов. У него еще два года по контракту. Надеюсь, что он останется в клубе на больший срок.

Холанд — отличный футболист, это всегда можно увидеть. Но мы очень довольны Робертом. Я вполне могу представить, что мы продлим контракт, но об этом еще рано говорить", — цитирует Хайнера Bild.

Ранее сообщалось, что поляк хочет покинуть "Баварию" в ближайшие пару лет.

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