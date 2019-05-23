Президент "Баварии" подтвердил наличие переговоров о переходе Сане

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Президент "Баварии" подтвердил наличие переговоров о переходе Сане

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане летом может оказаться в мюнхенской "Баварии".

Журналисты спросили у президента "ротен" Ули Хенесса, планирует ли клуб трансфер 23-летнего футболиста, на что он ответил: "Мы работаем над этим".

Ранее стало известно, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже одобрил сделку, поэтому сторонам осталось только согласовать сумму компенсации за игрока.

В текущем сезоне Сане забил 16 голов и сделал 18 ассистов в 47 матчах. Его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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