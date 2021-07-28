Президент "Баварии" прокомментировал будущее Левандовски

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Харберт Хайнер в разговоре со Spox поделился информацией о будущем польского форварда Роберта Левандовски.

"Роберт Левандовски будет играть за "Баварию" до июня 2023 года. У него есть контракт и он остается здесь.

Мы не ищем нового бомбардира прямо сейчас", - сказал немецкий функционер.

Напомним, что ранее слухи связывали поляка с мадридским "Реалом".

В прошлом сезоне Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера, забив за один сезон в Бундеслиге 41 мяч, Мюллер забивал за сезон максимум 40 голов.

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