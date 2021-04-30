Президент "Баварии" прокомментировал слухи о размере компенсации за Нагельсманна
Фото твиттер Юлиана Нагельсманна
Президент "Баварии" Херберт Хайнер отрицает, что мюнхенский клуб заплатил "РБ Лейпциг" 25 миллионов евро в качестве компенсации за главного тренера Юлиана Нагельсманна.
"Я счастлив, что всё произошло так быстро. "Бавария" - одна из лучших команд Европы, и ей нужен лучший тренер. Мы добились этого, подписав Нагельсманна. Размер компенсации? Нам пришлось договариваться, поскольку у Нагельсманна был контракт с "РБ Лейпциг". Но верить слухам о сумме не стоит", - цитирует Хайнера Abendzeitung.
Напомним, что 33-летний Нагельсманн возглавит "Баварию" с 1 июля. У руля мюнхенской команды он сменит Ханса-Дитера Флика.
"Ротен" объявили о заключении с тренером контракта до лета 2026 года.
Не пропустите: Левандовски высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20