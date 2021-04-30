Президент "Баварии" прокомментировал слухи о размере компенсации за Нагельсманна

Фото твиттер Юлиана Нагельсманна

Президент "Баварии" Херберт Хайнер отрицает, что мюнхенский клуб заплатил "РБ Лейпциг" 25 миллионов евро в качестве компенсации за главного тренера Юлиана Нагельсманна.

"Я счастлив, что всё произошло так быстро. "Бавария" - одна из лучших команд Европы, и ей нужен лучший тренер. Мы добились этого, подписав Нагельсманна. Размер компенсации? Нам пришлось договариваться, поскольку у Нагельсманна был контракт с "РБ Лейпциг". Но верить слухам о сумме не стоит", - цитирует Хайнера Abendzeitung.

Напомним, что 33-летний Нагельсманн возглавит "Баварию" с 1 июля. У руля мюнхенской команды он сменит Ханса-Дитера Флика.

"Ротен" объявили о заключении с тренером контракта до лета 2026 года.

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