Президент "Баварии": "Просили Хайнкеса остаться в команде"

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил о том, что Нико Ковач не являлся главным кандидатом на пост главного тренера команды.

Напомним, что специалист сменит Юппа Хайнкеса во главе мюнхенцев в конце сезона.

"Я долго пытался убедить Хайнкеса остаться. Когда мы окончательно выяснили, что он этого не хочет, попытались выйти на Томаса Тухеля. Он сказал, что уже решил подписать контракт с другим клубом. Через несколько дней мы выбрали Ковача", - отметил он.

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