Президент "Баварии" рассказал, как Гвардиола проворачивает дорогостоящие трансферы в "Манчестер Сити"

Президент "Баварии" Ули Хенесс поделился мыслями о трансферной политике "Манчестер Сити", который сейчас возглавляет экс-наставник мюнхенской команды Хосеп Гвардиола.

"Гвардиола рассказывал мне, как он действует, если хочет игрока за 100 миллионов евро. Пеп летит к шейху, чтобы показать ему видео с желаемым футболистом. Они ужинают, смотрят видео, и шейх переводит необходимую сумму. Затем шейх открывает газовую трубу на пару миллиметров и отбивает потраченные деньги. Я горжусь, что в таких случаях "Бавария" использует не кредиты, а собственную прибыль", - приводит слова Хенесса Goal.com.

Отметим, что по версии компании Soccerex "Манчестер Сити" является самым богатым клубом в мире.

На сегодняшний день трансферная стоимость всех игроков "горожан" составляет 1,14 миллиарда евро. Для сравнения футболисты "Баварии" суммарно стоят 770,7 миллионов.

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