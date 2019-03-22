Президент "Баварии" рассказал, как Гвардиола проворачивает дорогостоящие трансферы в "Манчестер Сити"

Теги бавария мюнхенманчестер ситихосеп гвардиола

Президент "Баварии" рассказал, как Гвардиола проворачивает дорогостоящие трансферы в "Манчестер Сити"

Президент "Баварии" Ули Хенесс поделился мыслями о трансферной политике "Манчестер Сити", который сейчас возглавляет экс-наставник мюнхенской команды Хосеп Гвардиола.

"Гвардиола рассказывал мне, как он действует, если хочет игрока за 100 миллионов евро. Пеп летит к шейху, чтобы показать ему видео с желаемым футболистом. Они ужинают, смотрят видео, и шейх переводит необходимую сумму. Затем шейх открывает газовую трубу на пару миллиметров и отбивает потраченные деньги. Я горжусь, что в таких случаях "Бавария" использует не кредиты, а собственную прибыль", - приводит слова Хенесса Goal.com.

Отметим, что по версии компании Soccerex "Манчестер Сити" является самым богатым клубом в мире. 

На сегодняшний день трансферная стоимость всех игроков "горожан" составляет 1,14 миллиарда евро. Для сравнения футболисты "Баварии" суммарно стоят 770,7 миллионов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" подготовил новые контракты для Зинченко и Сане. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" определил Мбаппе главной трансферной целью на лето

"Реал" определил Мбаппе главной трансферной целью на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов