Президент "Баварии" рассказал о финансовой стратегии клуба

Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился мыслями о разнице между финансовой стратегией "ротен" и других топ-клубов Европы.

"Я читаю, что долг "Барселоны" составляет 1,2 миллиарда евро. ПСЖ потерял 123 миллиона в позапрошлом сезоне, а "Ювентус" не досчитался 100 миллионов в этом году. Роман Абрамович вложил около миллиарда евро в "Челси". Мы же хотим оставаться конкурентоспособными, избегая таких сценариев. До сих пор мы с этим справлялись", - цитирует Хайнера Bayern & Germany.

"Бавария" девять лет подряд становилась чемпионом Германии. В новом сезоне Бундеслиги команда стартовала с ничьей с менхенгладбахской "Боруссией" (1:1).

Рекордным трансфером мюнхенского клуба является покупка защитника Лукаса Эрнандеса в 2019 году за 80 миллионов евро.

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