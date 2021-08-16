Президент "Баварии" рассказал о финансовой стратегии клуба
Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился мыслями о разнице между финансовой стратегией "ротен" и других топ-клубов Европы.
"Я читаю, что долг "Барселоны" составляет 1,2 миллиарда евро. ПСЖ потерял 123 миллиона в позапрошлом сезоне, а "Ювентус" не досчитался 100 миллионов в этом году. Роман Абрамович вложил около миллиарда евро в "Челси". Мы же хотим оставаться конкурентоспособными, избегая таких сценариев. До сих пор мы с этим справлялись", - цитирует Хайнера Bayern & Germany.
"Бавария" девять лет подряд становилась чемпионом Германии. В новом сезоне Бундеслиги команда стартовала с ничьей с менхенгладбахской "Боруссией" (1:1).
Рекордным трансфером мюнхенского клуба является покупка защитника Лукаса Эрнандеса в 2019 году за 80 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20