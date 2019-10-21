Президент "Баварии" сделал неутешительный прогноз о сроках восстановления Зюле

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс считает, что защитнику Никласу Зюле не хватит шести месяцев для восстановления после травмы.

Напомним, что у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В воскресенье его прооперировали.

"Зюле может забыть о Чемпионате Европы. Сезон для него завершён", - сказал Хенесс.

Также президент "ротен" заявил, что в январе клуб не будет покупать нового игрока на замену Зюле.

В текущем сезоне центрбек сыграл за "Баварию" 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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