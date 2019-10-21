Президент "Баварии" сделал неутешительный прогноз о сроках восстановления Зюле
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс считает, что защитнику Никласу Зюле не хватит шести месяцев для восстановления после травмы.
Напомним, что у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В воскресенье его прооперировали.
"Зюле может забыть о Чемпионате Европы. Сезон для него завершён", - сказал Хенесс.
Также президент "ротен" заявил, что в январе клуб не будет покупать нового игрока на замену Зюле.
В текущем сезоне центрбек сыграл за "Баварию" 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Не пропустите: Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Президент "Баварии" сделал неутешительный прогноз о сроках восстановления Зюле
-
Уткин - о "Зените": "Когда на команду работает практически весь российский футбол, то иногда она должна играть красиво"
-
Петров - пятый игрок "Краснодара", который провёл 200 матчей
-
Рой Кин рассказал, как решить проблемы "Манчестер Юнайтед" в атаке
-
1
"Милан" выдал худший старт в Серии А за последние 7 лет
-
"Такой тренер просто не заслуживает доверия": Уткин раскритиковал Кононова
-
Сульшер - единственный тренер, которого Клопп не сумел обыграть в АПЛ после минимум двух очных матчей
-
Себальос не хочет возвращаться в "Реал"
-
Клубный Чемпионат Мира 2021 года может пройти в Китае
-
1
Гвардиола: "Манчестер Сити" всё ещё не готов выиграть Лигу Чемпионов"
-
1
Клопп приехал играть от Сульшера и еле отскочил в Манчестере! Разбираем центральный матч недели между МЮ и "Ливерпулем"
-
Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Нидерландах
-
2
Перес определился с преемником Зидана
-
Кейлор Навас прошёл посвящение в игроки ПСЖ зажигательным танцем
-
Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" стал полуфиналистом Западной конференции МЛС
-
Пиоли прокомментировал свой дебютный матч на посту главного тренера "Милана"
-
Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в "Спартак"
-
"Локомотив" сообщил о прибытии в Турин на матч с "Ювентусом"
-
1
"Моя жирная свинья": Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Фрайбург
|8
|14
|7
|Шальке
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Хоффенхайм
|8
|11
|12
|Вердер Бремен
|8
|9
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|14
|Унион Берлин
|8
|7
|15
|Кельн
|8
|7
|16
|Аугсбург
|8
|6
|17
|Майнц 05
|8
|6
|18
|Падерборн
|8
|1