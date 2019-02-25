Президент "Баварии" сделал заявление о будущем в клубе Хамеса

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Президент "Баварии" сделал заявление о будущем в клубе Хамеса

Президент "Баварии" Ули Хенесс сделал заявление о будущем в клубе полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

"Если тренер скажет, что он хорош, но не будет давать ему играть, то я не стану тратить 40 миллионов на такого игрока. Если же тренер скажет, что он нужен нам, и что у него есть план на него, то мы подпишем Хамеса", - цитирует Хенесса Sport1.

Напомним, что Хамес с лета 2017 года выступает за "Баварию" на правах аренды. У мюнхенцев есть право выкупа хавбека за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне колумбиец сыграл за "Рекордмастер" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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