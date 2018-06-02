Президент "Баварии": "Смотря финал Лиги Чемпионов, я думал: "Мы тоже могли бы выиграть"

Президент "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением об игре команды в Лиге Чемпионов.

"В футболе важен не только результат, но и игра. В обоих полуфинальных матчах с "Реалом" наша команда выглядела лучше соперника. Смотря финал Лиги Чемпионов, я думал: "Мы тоже могли бы выиграть".

В этом плане я более чем доволен итогом сезона в футболе, и в то же время не позволю себе остановиться на этом" - приводит слова президента клуба Bild.

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