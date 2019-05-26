Президент "Баварии" советует Боатенгу сменить клуб

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Президент "Баварии" советует Боатенгу сменить клуб

Президент "Баварии" Ули Хенесс дал совет защитнику Джерому Боатенгу.

"Боатенг нуждается в новом вызове. Ему больше нет места в "Баварии". Я советую ему заняться поиском нового клуба", - приводит слова Хенесса Lequipe.

Действующее соглашение Боатенга с клубом истекает летом 2021 года. Вчера 30-летний игрок не участвовал в праздновании команды победе в финале Кубка Германии.

Боатенг выступает за "Баварию" с 2011 года. В этом сезоне он провел 28 игр, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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