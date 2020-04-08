Президент "Баварии" сравнил Мюллера с Октоберфестом

Президент мюнхенской "Баварии" Херберт Хайнер заявил, что нападающий Томас Мюллер является не меньшим символом клуба, чем Октоберфест - для Мюнхена.

"Мюллер - это символ и герой нашего клуба. Он всю карьеру провел в "Баварии" и сумел заиграть по-новому под руководством нашего тренера Флика. Я считаю, что Мюллер является не меньшим символом клуба, чем Октоберфест - для Мюнхена. Продление контракта с ним - это отличная новость", - приводит слова Хайнера официальный сайт клуба.

30-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". Он выступает за первую команду мюнхенцев с 2009 года. Футболист провел за клуб 521 матч во всех турнирах, забил 195 мячей и отдал 186 голевых передач. Его новый контракт с клубом будет действовать до лета 2023 года.

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