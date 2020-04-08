Президент "Баварии" сравнил Мюллера с Октоберфестом
Президент мюнхенской "Баварии" Херберт Хайнер заявил, что нападающий Томас Мюллер является не меньшим символом клуба, чем Октоберфест - для Мюнхена.
"Мюллер - это символ и герой нашего клуба. Он всю карьеру провел в "Баварии" и сумел заиграть по-новому под руководством нашего тренера Флика. Я считаю, что Мюллер является не меньшим символом клуба, чем Октоберфест - для Мюнхена. Продление контракта с ним - это отличная новость", - приводит слова Хайнера официальный сайт клуба.
30-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". Он выступает за первую команду мюнхенцев с 2009 года. Футболист провел за клуб 521 матч во всех турнирах, забил 195 мячей и отдал 186 голевых передач. Его новый контракт с клубом будет действовать до лета 2023 года.
Не пропустите: Томас Мюллер прокомментировал продление контракта с "Баварией". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16