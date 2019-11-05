Президент "Баварии": "У нас нет грязного белья с Ковачем"
Президент "Баварии" Ули Хенесс высказался по поводу отставки Нико Ковача с поста главного тренера команды.
"Между нами сохранились отличные отношения. Мы достигли взаимного согласия, у нас нет грязного белья. Я разговаривал с Ковачем по телефону. Всё хорошо. У меня такое ощущение, что он освободился от огромного давления", - приводит слова Хенесса Bild.
Ковач возглавлял "Баварию" с лета 2018 года и успел выиграть три трофея. Клуб объявил об его уходе в минувшее воскресенье.
Исполнять обязанности главного тренера до назначения нового наставника будет Ханс Флик.
Не пропустите: Ковач после поражения от "Айнтрахта" поругался с четырьмя футболистами "Баварии". | http://soccernews.ru
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