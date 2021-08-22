Президент "Баварии" удивлен поведением Алабы на презентации в "Реале"

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Президент "Баварии" удивлен поведением Алабы на презентации в "Реале"Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер поделился мнением о поведении австрийского футболиста Давида Алабы во время презентации в "Реале".

Напомним, что игрок поцеловал эмблему королевского клуба.

"Я был немного удивлен этим", – заявил Хайнер в интервью Bild.

Напомним, что Алаба присоединился к системе "Баварии" в 2008 году. 

В составе мюнхенского гранда он десять раз становился чемпионом Германии, шесть раз выигрывал Кубок страны и еще пять раз – Суперкубок.

Также защитник является 2-кратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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