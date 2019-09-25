Президент "Баварии" угрожает сборной Германии

Президент "Баварии" Ули Хенесс пригрозил тренерскому штабу сборной Германии в связи со спорами вокруг целесообразности выхода вратаря Мануэля Нойера в стартовом составе национальной команды.

"Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Лёвом. Он уже слышал, что я сказал. Лёв должен поговорить с господином тер Штегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость подобных заявлений", - цитирует Хенесса Sport Bild.

33-летний Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года, сыграл 87 матчей и пропустил 73 гола.

Недавно в "Бундестим" вспыхнул конфликт - голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выразил недовольство своим положением, он считает, что уже достоин стать первым номером в команде. Через некоторое время в прессе появилась информация, что игрок "блауграны" получит шанс в одном из ближайших матчей.

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