Президент "Баварии" угрожает сборной Германии
Президент "Баварии" Ули Хенесс пригрозил тренерскому штабу сборной Германии в связи со спорами вокруг целесообразности выхода вратаря Мануэля Нойера в стартовом составе национальной команды.
"Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Лёвом. Он уже слышал, что я сказал. Лёв должен поговорить с господином тер Штегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость подобных заявлений", - цитирует Хенесса Sport Bild.
33-летний Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года, сыграл 87 матчей и пропустил 73 гола.
Недавно в "Бундестим" вспыхнул конфликт - голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выразил недовольство своим положением, он считает, что уже достоин стать первым номером в команде. Через некоторое время в прессе появилась информация, что игрок "блауграны" получит шанс в одном из ближайших матчей.
Не пропустите: Киммих прокомментировал словесную перепалку между Нойером и тер Штегеном. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0