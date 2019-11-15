Президент "Баварии" ушел на пенсию. Он проработал в клубе почти 50 лет

Теги бавария мюнхен

Президент "Баварии" ушел на пенсию. Он проработал в клубе почти 50 лет

Президент "Баварии" Ули Хенесс ушел в отставку в 67 лет, сообщает официальный Twitter мюнхенского клуба.

Хенесс пришел в "Баварию" в возрасте 17 лет. Будучи футболистом он играл за клуб с 1970 по 1979 годы. По окончании карьеры он продолжил работать в "Баварии". 27-летний Хенесс стал самым молодым менеджером в истории Бундеслиги. В общей сложности специалист проработал в клубе 49 лет.

Торжественное мероприятие посетили бывшие футболисты "Баварии" Франк Рибери и Арьен Роббен, которые вручили ему большую фотографию в рамке.

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