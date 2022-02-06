Президент "Баварии" высказался о Холанде в мюнхенском клубе

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундэрлинг холандроберт левандовскитрансферы

Президент "Баварии" высказался о Холанде в мюнхенском клубе

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер высказался о вероятности переход форварда сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда в стан чемпионов Германии.

"У нас есть Левандовски, и я буду счастлив, если он закончит карьеру в "Баварии".

Я убежден, что Роберт сможет играть на текущем уровне еще несколько лет", – сказал Хайнер.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 14 матчей в Бундеслиге, в которых забил 16 голов и сделал пять ассистов, а Левандовски забил 24 мяча и отдал 1 результативную передачу в 21 матче.

Также не пропустите: Кейн в восторге от Конте. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"

Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов