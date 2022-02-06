Президент "Баварии" высказался о Холанде в мюнхенском клубе
Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен
Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер высказался о вероятности переход форварда сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда в стан чемпионов Германии.
"У нас есть Левандовски, и я буду счастлив, если он закончит карьеру в "Баварии".
Я убежден, что Роберт сможет играть на текущем уровне еще несколько лет", – сказал Хайнер.
В нынешнем сезоне Холанд сыграл 14 матчей в Бундеслиге, в которых забил 16 голов и сделал пять ассистов, а Левандовски забил 24 мяча и отдал 1 результативную передачу в 21 матче.
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Главные новости дня: 5 февраля
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20