Президент "Баварии" высказался о Холанде в мюнхенском клубе

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер высказался о вероятности переход форварда сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда в стан чемпионов Германии.

"У нас есть Левандовски, и я буду счастлив, если он закончит карьеру в "Баварии".

Я убежден, что Роберт сможет играть на текущем уровне еще несколько лет", – сказал Хайнер.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 14 матчей в Бундеслиге, в которых забил 16 голов и сделал пять ассистов, а Левандовски забил 24 мяча и отдал 1 результативную передачу в 21 матче.

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