Президент "Баварии" высказался о подсветке "Альянц Арены" в цвета радуги

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Президент "Баварии" высказался о подсветке "Альянц Арены" в цвета радугиФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер поделился мнением о решении клуба включить подсветку в радужных цветах на "Альянц Арене" во время гей-парадов, которые запланированы в Германии и Швейцарии 10 июля.

"Бавария" намерена еще раз направить четкий сигнал о том, что она на стороне космополитизма и разнообразия.

Дискриминации нет места ни в спорте, ни в нашем обществе", – сказал функционер.

Напомним, что во время чемпионата Европы УЕФА запретила немецкой федерации проводить подобные акции.

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