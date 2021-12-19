Президент "Баварии" высказался о трансферное политике клуба

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер ответил на критику немецких фанатов из-за покупок игроков из клубов-конкурентов по Бундеслиге.

"Мы покупаем игроков не для того, чтобы ослаблять наших конкурентов, а, скорее, исходя из того, какие позиции нам нужно усилить.

Трансферы Упамекано и Забитцера – логичный шаг. Нагельсманн работал с ними и знает их", – сказал президент немецкого гранда.

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