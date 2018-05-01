Президент "Баварии" высказался об отсутствии Роббена в матче с "Реалом"

Президент "Баварии" Ули Хенесс высказался по поводу того, что ведущий вингер команды Арьен Роббен пропустит из-за травмы ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".

"Арьен усилит любую команду. Но наш состав достаточно хорош, чтобы справиться с задачей и в его отсутствие" - цитирует Хенесса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Реал" - "Бавария" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru