Президент "Баварии" выступает против создания Суперлиги
Президент "Баварии" Герберт Хайнер раскритиковал идею создания европейской Суперлиги.
"Мы за Бундеслигу, без всяких "если" и "но". Могу с уверенностью заявить, что нам не интересна Суперлига.
Безусловно, "Бавария" желает добиться успеха на международной арене и для этого есть Лига Чемпионов. Этот турнир олицетворяет историю успеха и весьма убедительна в своем формате.
Мы выиграем Лигу Чемпионов не позднее 2022 года, когда финал примет Мюнхен", - заявил Хайнер.
Напомним, что идея создания Суперлиги принадлежит президенту "Реала" Флорентино Пересу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|2
|РБ Лейпциг
|14
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|14
|26
|4
|Шальке
|14
|25
|5
|Фрайбург
|14
|25
|6
|Байер Леверкузен
|14
|25
|7
|Бавария Мюнхен
|14
|24
|8
|Хоффенхайм
|15
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Аугсбург
|15
|20
|11
|Унион Берлин
|14
|19
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|13
|Майнц 05
|14
|15
|14
|Вердер Бремен
|14
|14
|15
|Герта
|14
|12
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|14
|12
|17
|Падерборн
|14
|8
|18
|Кельн
|14
|8