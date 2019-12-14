Президент "Баварии" выступает против создания Суперлиги

Президент "Баварии" Герберт Хайнер раскритиковал идею создания европейской Суперлиги.

"Мы за Бундеслигу, без всяких "если" и "но". Могу с уверенностью заявить, что нам не интересна Суперлига.

Безусловно, "Бавария" желает добиться успеха на международной арене и для этого есть Лига Чемпионов. Этот турнир олицетворяет историю успеха и весьма убедительна в своем формате.

Мы выиграем Лигу Чемпионов не позднее 2022 года, когда финал примет Мюнхен", - заявил Хайнер.

Напомним, что идея создания Суперлиги принадлежит президенту "Реала" Флорентино Пересу.

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