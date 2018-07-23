Президент "Баварии" выступил с резкой критикой в адрес Озила



Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал уход полузащитника Месута Озила из сборной Германии.

"Я рад, что это закончилось. Озил играл за сборную Германии просто дерьмово. В последний раз он сумел отобрать мяч еще до Чемпионата Мира–2014", - приводит слова Хёнесса Deutsche Welle.

Напомним, что Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии после критики в свой адрес за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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