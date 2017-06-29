Президент "Баварии": "Я бы дал Санчешу еще один год"

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Президент "Баварии": "Я бы дал Санчешу еще один год"

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что он по-прежнему верит в португальского полузащитника Ренату Санчеша

"Я выступаю за то, чтобы дать Санчешу еще один год. В прошлом году у него не было возможности сыграть даже несколько матчей не испытывая давления", – цитирует Bild Хенесса.

Ранее сообщалось, что "Бавария" может продать 19-летнего Санчеша за 35 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: "Бавария" отказалась от приобретения Санчеса. | http://soccernews.ru

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