Президент "Баварии": "Я бы не хотел покупать игрока за 100 миллионов евро"

Президент "Баварии" Ули Хенесс не считает, что в современном футболе за игрока можно заплатить 100 миллионов евро.

"Не думаю, что "Бавария" больше не может соперничать с топ-клубами Европы. Ни у одного клуба в мире нет столько денег, сколько у нас. Хочу подчеркунть, что я имею в виду своих денег. Это важно. Другие клубы занимают деньги или им дают их владельцы. "Бавария" же может гордиться тем, что зарабатывает их сама.

Конечно, за последнее десятилетие ситуация на трансферном рынке изменилась. Но если честно, я бы не хотел покупать игрока за 100 миллионов евро. Считаю, что ни один футболист столько не стоит", - сказал он.

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