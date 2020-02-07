Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба
Президент "Баварии" Херберт Хайнер прокомментировал слухи о том, что клуб интересуется форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает TZ.
"В газетах часто фигурирует разная информация и имена, но Роналду слишком стар для нас", - сказал Хайнер.
Напомним, несколько дней назад португалец отпраздновал свой 35-й день рождения.
В этом сезоне Роналду участвовал в 27 матчах, отметившись 22 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15