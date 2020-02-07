Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба

1 Теги криштиану роналдубавария мюнхен

Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба

Президент "Баварии" Херберт Хайнер прокомментировал слухи о том, что клуб интересуется форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает TZ.

"В газетах часто фигурирует разная информация и имена, но Роналду слишком стар для нас", - сказал Хайнер.

Напомним, несколько дней назад португалец отпраздновал свой 35-й день рождения.

В этом сезоне Роналду участвовал в 27 матчах, отметившись 22 голами.

А еще: Девушка Роналду станцевала танго на музыкальном фестивале| http://soccernews.ru.
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lesnovsky

Он просто Супер Стар...

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