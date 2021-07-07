Президент "Бенфики" арестован. Он подозревается в налоговом мошенничестве и отмывании денег
Как сообщает O Jornal Economico со ссылкой на SIC Notícias, президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра был сегодня арестован в Лиссабоне.
По информации источника, функционер был задержан властями после обысков, которые местная налоговая служба провела на стадионе "Бенфики", в штаб-квартире банка Novo Banco и офисах компаний, которые связанны с бизнесменом Хосе Антониу душ Сантушем, крупнейшим частным акционером "Бенфики" и приятелем президента португальского гранда. Вийера обвиняется в налоговом мошенничестве и отмывании денег.
Отмечается, что данное расследование имеет связь с делом Монте-Бранко, швейцарской преступной группировки, которая занималась мошенничеством и отмыванием денег на территории Португалии и была ликвидирована в 2011 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14