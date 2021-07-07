Президент "Бенфики" арестован. Он подозревается в налоговом мошенничестве и отмывании денег

Как сообщает O Jornal Economico со ссылкой на SIC Notícias, президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра был сегодня арестован в Лиссабоне.

По информации источника, функционер был задержан властями после обысков, которые местная налоговая служба провела на стадионе "Бенфики", в штаб-квартире банка Novo Banco и офисах компаний, которые связанны с бизнесменом Хосе Антониу душ Сантушем, крупнейшим частным акционером "Бенфики" и приятелем президента португальского гранда. Вийера обвиняется в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

Отмечается, что данное расследование имеет связь с делом Монте-Бранко, швейцарской преступной группировки, которая занималась мошенничеством и отмыванием денег на территории Португалии и была ликвидирована в 2011 году.

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