Президент "Бенфики": "Именно Фелиш с семьей решат, останется ли он в команде"

Президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра рассказал, что думает о возможном трансфере 19-летнего португальца Жоау Фелиша. Об этом сообщает Mirror.

"Сейчас мы ведем переговоры с игроком. Он просит не оставлять его в команде, так как у него есть шанс заработать 5 миллионов евро. У Фелиша было условие, что его продадут, если предложат 60 миллионов евро, но после пары игр мы решили увеличить эту сумму до 120. Однако только Фелиш и его семья будут решать, останется ли он в команде. Если кто-то предложит 120 млн евро, нет смысла мечтать, что он не уйдёт", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что "Бенфика" отклонила предложение "Реала" по игроку.

В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 голов и 8 ассистов в 42 играх.

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