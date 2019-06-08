Президент "Бенфики": "Именно Фелиш с семьей решат, останется ли он в команде"
Президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра рассказал, что думает о возможном трансфере 19-летнего португальца Жоау Фелиша. Об этом сообщает Mirror.
"Сейчас мы ведем переговоры с игроком. Он просит не оставлять его в команде, так как у него есть шанс заработать 5 миллионов евро. У Фелиша было условие, что его продадут, если предложат 60 миллионов евро, но после пары игр мы решили увеличить эту сумму до 120. Однако только Фелиш и его семья будут решать, останется ли он в команде. Если кто-то предложит 120 млн евро, нет смысла мечтать, что он не уйдёт", - сказал президент.
Ранее сообщалось, что "Бенфика" отклонила предложение "Реала" по игроку.
В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 голов и 8 ассистов в 42 играх.
Читайте также: "Бенфика" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Фелишу. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20