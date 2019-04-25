Президент "Бенфики" исключил продажу Фелиша

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Президент "Бенфики" исключил продажу Фелиша

"Бенфика" не собирается летом расставаться с вингером Жоау Фелишем, об этом заявил президент клуба Луис Филипе Виейра.

"Наш клуб сделает всё возможное, чтобы сохранить своё сокровище. Гарантирую болельщикам, что никто не уйдёт. Мы не хотим продавать наших лучших талантов", - приводит слова функционера Corriere dello Sport.

Напомним, что сумма отступных в контракте футболиста составляет 120 миллионов евро.

На 19-летнего Фелиша претендуют "Ювентус", "Реал", "Барселона", "Атлетико", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Манчестер Сити" хочет купить 19-летнего хавбека "Бенфики". | http://soccernews.ru

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