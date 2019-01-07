Президент "Бенфики" высказался о возможном возвращении Моуринью в клуб
Президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра заявил, что он хотел бы видеть на посту главного тренера Жозе Моуринью.
"Мы друзьям с Моуринью, но я не говорил с ним о работе главным тренером "Бенфики". Но кто бы не хотел видеть его в своей команде? Если он скажет "да", то наши двери будут открыты для него. Деньги не являются проблемой для нашего клуба", - приводит слова Виейра Mundo Deportivo.
Напомним, что 55-летний Моуринью в данный момент является безработным, несколько недель он был уволен с поста наставника "Манчестер Юнайтед". Ранее он уже тренировал "Бенфику" в 2000 году, но был уволен спустя три с половиной месяца из-за конфликта с руководством клуба.
Не пропустите: Статистика "Манчестер Юнайтед" после ухода Моуринью. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Защитник "Спартака" Боккетти прояснил своё будущее
-
"Интер" поставил условие Мауро Икарди
-
Сёмин рассказал о планах "Локомотива" на зимнее трансферное окно
-
"Реал" провёл презентацию Браима Диаса
-
Фергюсон выступил с речью перед футболистами "Манчестер Юнайтед"
-
Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть
-
Три клуба Примеры претендуют на полузащитника "Краснодара"
-
"Барселона" контактирует с окружением Неймара
-
Бензема может перейти в "Челси"
-
Появилось косвенное доказательство, что "Спартак" сохранит Ерёменко
-
"Ювентус" контактирует с трансферной целью "Баварии"
-
1
Клопп прокомментировал вылет "Ливерпуля" из Кубка Англии
-
Девушка дня: Анна Семак - супруга наставника "Зенита" Сергея Семака
-
"Ливерпуль" и "Эвертон" ведут борьбу за португальского хавбека
-
Мхитарян может покинуть "Арсенал"
-
1
В "Реале" произошёл разбор полётов
-
"Наполи" нацелился на перспективного защитника из Бундеслиги
-
Тренер "Краснодара" оценил первого зимнего новичка
-
"Милан" хочет вернуть Алешандре Пато
-
Неймар провёл 50-й матч за ПСЖ: опубликована статистика
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30