Президент "Бенфики" высказался о возможном возвращении Моуринью в клуб



Президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра заявил, что он хотел бы видеть на посту главного тренера Жозе Моуринью.

"Мы друзьям с Моуринью, но я не говорил с ним о работе главным тренером "Бенфики". Но кто бы не хотел видеть его в своей команде? Если он скажет "да", то наши двери будут открыты для него. Деньги не являются проблемой для нашего клуба", - приводит слова Виейра Mundo Deportivo.

Напомним, что 55-летний Моуринью в данный момент является безработным, несколько недель он был уволен с поста наставника "Манчестер Юнайтед". Ранее он уже тренировал "Бенфику" в 2000 году, но был уволен спустя три с половиной месяца из-за конфликта с руководством клуба.

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