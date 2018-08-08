Президент "Бешикташа" прибыл на переговоры с "Арсеналом"

Президент "Бешикташа" Фикрет Орман прилетел в Лондон, сообщает Turkish Football.

По информации источника, руководитель стамбульского клуба прибыл в британскую столицу для переговоров с представителями "Арсенала".

Ожидается, что стороны обсудят трансфер защитника Домагоя Виды из "Бешикташа" в стан "канониров" за 25 миллионов евро.

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