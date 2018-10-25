Президент "Бешикташа" прокомментировал интерес "Реала" к Гути

Президент "Бешикташа" Фикрет Орман прокомментировал интерес мадридского "Реала" к тренеру своей команды Гути.

"Мы пока не обсуждали с Гути этот вопрос, но если поступит соответствующее предложение, то мы будем рады посодействовать его возвращению в "Реал". Он, безусловно, достоин этого" - приводит слова Ормана Football Espana.

Отметим, что 41-летний специалист является помощником главного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша.

"Реал" рассматривает Гути как одного из кандидатов на замену нынешнему наставнику Хулену Лопетеги.

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