Президент "Бешикташа" рассказал о возможном трансфере Турана

Президент "Бешикташа" Фикрет Орман заявил, что клуб не делал предложений по хавбеку "Барселоны" Арде Турану.

"Мне нравится Арда Туран, я хотел бы видеть его в футболке "Бешикташа", но у нас есть исполнители на его позиции. Пока мы не делали никаких попыток подписать его" - приводит слова Ормана Marca.

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