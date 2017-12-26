Президент "Бешикташа" рассказал о возможном трансфере Турана
Президент "Бешикташа" Фикрет Орман заявил, что клуб не делал предложений по хавбеку "Барселоны" Арде Турану.
"Мне нравится Арда Туран, я хотел бы видеть его в футболке "Бешикташа", но у нас есть исполнители на его позиции. Пока мы не делали никаких попыток подписать его" - приводит слова Ормана Marca.
Читайте также: Туран может перейти в "Бешикташ". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лацио" переигрывает "Фиорентину" с минимальным счетом и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
Символическая сборная первой половины сезона Бундеслиги
-
Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"
-
Битва на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" с трудом вырывает ничью у "Бернли"
-
"Челси" обыграл "Брайтон" на "Стэмфорд Бридж"
Лента новостей
-
Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"
-
"Лацио" - "Фиорентина" - 1:0 (обзор)
-
"Лацио" переигрывает "Фиорентину" с минимальным счетом и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
Каррагер: "Фирмино стал более продуктивным футболистом"
-
Символическая сборная первой половины сезона Бундеслиги
-
Виллаш-Боаш рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поработать
-
Яя Туре готов снова сыграть за сборную Кот-д’Ивуара
-
Президент "Бешикташа" рассказал о возможном трансфере Турана
-
Хамшик рассказал, что он пожелал себе на Новый Год
-
Конте прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Артуро Видалю
-
Клопп прокомментировал победу над "Суонси"
-
Наставник БАТЭ может войти в тренерский штаб ЦСКА
-
"Ливерпуль" - "Суонси" - 5:0 (обзор)
-
Нападающий "Атлетико" может перейти в лиссабонский "Спортинг"
-
Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"
-
Эллардайс рассказал о причинах сорвавшегося трансфера Жиру в "Эвертон"
-
Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби
-
Моуринью намекнул на необходимость усиления состава для борьбы за чемпионство
-
"Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара
-
Конте: "В этом сезоне удача могла бы улыбаться нам и чаще"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8