Президент "Бешикташа": "Роналду хочет перейти в наш клуб"

Президент "Бешикташа" Фикрет Орман заявил, что он намерен приобрести нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Я бы хотел купить Роналду. Он может стать нашим игроком, так как сам хочет перейти в "Бешикташ", - приводит слова Ормана ajansspor.

Напомним, что контракт 33-летнего Роналду с "Реалом" истекает летом 2019 года и клуб намерен его продлить.

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