Президент "Бешикташа": "Роналду хочет перейти в наш клуб"

Теги реал мадридбешикташкриштиану роналду

Президент "Бешикташа": "Роналду хочет перейти в наш клуб"

Президент "Бешикташа" Фикрет Орман заявил, что он намерен приобрести нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Я бы хотел купить Роналду. Он может стать нашим игроком, так как сам хочет перейти в "Бешикташ", - приводит слова Ормана ajansspor.

Напомним, что контракт 33-летнего Роналду с "Реалом" истекает летом 2019 года и клуб намерен его продлить.

Не пропустите: Фердинанд назвал главное отличие Роналду и Месси. | http://soccernews.ru

комментарии
Чаво

Чавввввввввввввввввввооооооо

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 28 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов