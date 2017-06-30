Президент "Бетиса": "Если "Реалу" нужен Себальос, то пусть платит за него 15 миллионов евро"

Президент "Бетиса" Анхель Аро прокомментировал информацию о том, что "Реал" интересуется полузащитником его команды Даниэлем Себальосом.

"Если "Реал" нужен Себальос, то пусть платит за него 15 миллионов евро. Это его сумма отступных. Других вариантов нет", - приводит слова Аро Cope.

Ранее сообщалось, что королевский клуб готов заплатить за 20-летнего Себальоса 15 миллионов евро. При этом хавбек может быть отдан в аренду "Бетису" на следующий сезон.

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